Я ответственно подхожу к всему за что берусь!

Хорошая вёрстка сайтов,чистый код и современные технологии!

Я занимаюсь вёрсткой сайтов,готов сверстать как простой лендинг , сложный корпоративный сайт , так и какой-нибудь многостраничный сайт. Готов сделать какие-либо изменения на вашем сайте,а так же и натянуть вашу вёрстку на wordpress. Всегда готов обсудить детали вашего заказа.

Что я знаю :

-Wordpress.

-CSS3,HTML5.

-JS.

-Adobe photoshop.

-Avocode

-Figma

-JQ

Качественная вёрстка .

Адаптивная вёрстка .

Скидка первым 10 заказчиком : 30%.

﻿

﻿