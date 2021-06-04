Я ответственно подхожу к всему за что берусь!
Хорошая вёрстка сайтов,чистый код и современные технологии!
Я занимаюсь вёрсткой сайтов,готов сверстать как простой лендинг , сложный корпоративный сайт , так и какой-нибудь многостраничный сайт. Готов сделать какие-либо изменения на вашем сайте,а так же и натянуть вашу вёрстку на wordpress. Всегда готов обсудить детали вашего заказа.
Что я знаю :
- -Wordpress.
- -CSS3,HTML5.
- -JS.
- -Adobe photoshop.
- -Avocode
- -Figma
- -JQ
Почему стоит выбрать меня ?
- Качественная вёрстка .
- Адаптивная вёрстка .
- Скидка первым 10 заказчиком : 30%.
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Портфолио
- Красивый сайт , с анимацией падение липестков72 просмотра
- Сайт портфолио77 просмотров