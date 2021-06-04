max72r

Максим max72r

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Я ответственно подхожу к всему за что берусь!

Хорошая вёрстка сайтов,чистый код и современные технологии!

Я занимаюсь вёрсткой сайтов,готов сверстать как простой лендинг , сложный корпоративный сайт , так и какой-нибудь многостраничный сайт.  Готов сделать какие-либо изменения на вашем сайте,а так же и натянуть вашу вёрстку на wordpress. Всегда готов обсудить детали вашего заказа.

Что я знаю :

  •  -Wordpress.
  • -CSS3,HTML5.
  • -JS.
  • -Adobe photoshop.
  • -Avocode
  • -Figma
  • -JQ

Почему стоит выбрать меня ?

  • Качественная вёрстка .
  • Адаптивная вёрстка .
  • Скидка первым 10 заказчиком : 30%.
Email:﻿[email protected]

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