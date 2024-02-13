Верстаю сайты на WordPress

Здравствуйте. Я Черемисин Николай Викторович, занимаюсь разработкой и созданием с нуля продающих сайтов, сайтов-визиток для продвижения любого бизнеса через интернет.

В наше время 80% всех продаж происходят в интернете.

“Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе”: Говорил Билл Гейтс и был совершенно прав.

Я создаю сайты:

Для продажи физических товаров.

Для продаж любых услуг.

Информационные сайты компаний, малых предприятий и ИП.

В пакет разработки входит:

Наличие мобильной версии и адаптивность.

Техническая поддержка сайта после запуска (срок поддержки по договоренности).

Настройка Google аналитики и Яндекс метрики, установка целей и заливка на сервер владельца сайта.

Настройка индексации сайта в бесплатной выдаче поисковых систем.

Все подробности уточним при обсуждении вашего проекта.

Если у вас есть заинтересованность в выходе вашего бизнеса в интернет, я с удовольствием создам инструмент для его успешного развития.

Если у вас уже есть свой сайт, мы вместе с вами сможет улучшить показатели его работы. Мои работы:https://test-task-travel-master.webflow.io/ cheremis.ru.xsph.ru, https://vasyas-trendy-project.webflow.io/#about, https://nikolays-five-star-project-db51f1.webflow.io/ ,https://test-231f33.webflow.io/, http://a0412393.xsph.ru/

эл. почта: [email protected].

т.+7 (904) 589 79 68 Телеграмм: @rvsn82

С уважением Черемисин Николай Викторович.