Здравствуйте. Я Черемисин Николай Викторович, занимаюсь разработкой и созданием с нуля продающих сайтов, сайтов-визиток для продвижения любого бизнеса через интернет.
В наше время 80% всех продаж происходят в интернете.
“Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе”: Говорил Билл Гейтс и был совершенно прав.
Я создаю сайты:
Для продажи физических товаров.
Для продаж любых услуг.
Информационные сайты компаний, малых предприятий и ИП.
В пакет разработки входит:
Наличие мобильной версии и адаптивность.
Техническая поддержка сайта после запуска (срок поддержки по договоренности).
Настройка Google аналитики и Яндекс метрики, установка целей и заливка на сервер владельца сайта.
Настройка индексации сайта в бесплатной выдаче поисковых систем.
Все подробности уточним при обсуждении вашего проекта.
Если у вас есть заинтересованность в выходе вашего бизнеса в интернет, я с удовольствием создам инструмент для его успешного развития.
Если у вас уже есть свой сайт, мы вместе с вами сможет улучшить показатели его работы. Мои работы:https://test-task-travel-master.webflow.io/ cheremis.ru.xsph.ru, https://vasyas-trendy-project.webflow.io/#about, https://nikolays-five-star-project-db51f1.webflow.io/ ,https://test-231f33.webflow.io/, http://a0412393.xsph.ru/
эл. почта: [email protected].
т.+7 (904) 589 79 68 Телеграмм: @rvsn82
С уважением Черемисин Николай Викторович.
Портфолио
- Ищу работу верстальщика.74 просмотра
- Верстаю на webflow.97 просмотров