guestalex

Александр Полынов guestalex

 
46 летРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Александр Полынов

МОИ УСЛУГИ

ВЕРСТКА ВЕБ-САЙТОВ

Вид работ:

  • Кроссбраузерная (не ниже IE11 - не люблю "костыли"), адаптивная, отзывчивая верстка веб-сайтов - HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS (JQuery), Bootstrap и без него (предпочтительнее), БЭМ, PixelPerfect (насколько это позволяют возможности)

  • Умеренное владение PHP+MySQL
  • Верстаю из PSD, FIGMA (рассмотрю другие варианты) по вашим ТЗ (чтобы исключить спорные моменты)
  • Даю консультации
  • Делаю мелкие, и не очень, правки на рабочем сайте
  • Делаю перенос и установку файлов сайта на хостинг
Верстаю под IE не ниже 11. Но это будет дольше и дороже.

Что вы получаете:

  • Качественная, валидная верстка
  • Удобочитаемый и чистый код

  • Реальные сроки
  • Адекватная цена
Мои гарантии:

  • бесплатно устраню любые ошибки, которые могли быть допущены в процессе верстки (согласно ТЗ)
Портфолио :

МУЗЫКА

  • Делаю аранжировки и минусовки
  • Запись и сведение
  • Мастеринг
  • Реставрация аудио
  • Монтаж аудио
  • Консультации

  • Создание музыкальных произведений на заказ "под ключ" (на свадьбы, юбилеи, Дни рождения и т.п.)
Связь со мной:

МОЕ КРЕДО

"Если не идеально, то максимально хорошо"

    PHPMySQLHTMLCSSBootstrapFigmajQuery
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