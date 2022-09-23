Александр Полынов
МОИ УСЛУГИ
ВЕРСТКА ВЕБ-САЙТОВ
Вид работ:
- Кроссбраузерная (не ниже IE11 - не люблю "костыли"), адаптивная, отзывчивая верстка веб-сайтов - HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS (JQuery), Bootstrap и без него (предпочтительнее), БЭМ, PixelPerfect (насколько это позволяют возможности)
- Умеренное владение PHP+MySQL
- Верстаю из PSD, FIGMA (рассмотрю другие варианты) по вашим ТЗ (чтобы исключить спорные моменты)
- Даю консультации
- Делаю мелкие, и не очень, правки на рабочем сайте
- Делаю перенос и установку файлов сайта на хостинг
Что вы получаете:
- Качественная, валидная верстка
- Удобочитаемый и чистый код
- Реальные сроки
- Адекватная цена
- бесплатно устраню любые ошибки, которые могли быть допущены в процессе верстки (согласно ТЗ)
- Делаю аранжировки и минусовки
- Запись и сведение
- Мастеринг
- Реставрация аудио
- Монтаж аудио
- Консультации
- Создание музыкальных произведений на заказ "под ключ" (на свадьбы, юбилеи, Дни рождения и т.п.)
- E-mail: [email protected]
- Телефон/Telegram/Viber/WhatsApp: +7 952 052 15 00
- VK: vk.com/guestalex
"Если не идеально, то максимально хорошо"
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка лендинга видео-студии "Феникс"80 просмотров
- Банный комплекс. Адаптивная верстка. Без ТЗ.124 просмотра
- Рольставни. Адаптивная верстка. Без ТЗ.84 просмотра
- Адаптивная верстка из макета PSD89 просмотров
- Верстка сайта салона красоты67 просмотров
- Верстка интернет-магазина мужской одежды64 просмотра
- Верстка интернет-магазина товаров для детей62 просмотра
- Верстка лендинга компании ВЦ-Формула62 просмотра
- Верстка сайта веб-студии LEVITALYSHOP71 просмотр
- Верстка интернет-магазина популярных гаджетов64 просмотра
- Верстка интернет-магазина натуральной косметики69 просмотров
- Верстка интернет-магазина UCHOT63 просмотра