Александр Полынов

МОИ УСЛУГИ

ВЕРСТКА ВЕБ-САЙТОВ

Вид работ:

Кроссбраузерная (не ниже IE11 - не люблю "костыли"), адаптивная, отзывчивая верстка веб-сайтов - HTML(HTML5), CSS (CSS3), JS (JQuery), Bootstrap и без него (предпочтительнее), БЭМ, PixelPerfect (насколько это позволяют возможности)

Умеренное владение PHP+MySQL

Верстаю из PSD, FIGMA (рассмотрю другие варианты) по вашим ТЗ (чтобы исключить спорные моменты)

Даю консультации

Делаю мелкие, и не очень, правки на рабочем сайте

Делаю перенос и установку файлов сайта на хостинг

Верстаю под IE не ниже 11. Но это будет дольше и дороже.

Что вы получаете:

Качественная, валидная верстка

Удобочитаемый и чистый код

Реальные сроки

Адекватная цена

Мои гарантии:

бесплатно устраню любые ошибки, которые могли быть допущены в процессе верстки (согласно ТЗ)

Портфолио :

МУЗЫКА

Делаю аранжировки и минусовки

Запись и сведение

Мастеринг

Реставрация аудио

Монтаж аудио

Консультации

Создание музыкальных произведений на заказ "под ключ" (на свадьбы, юбилеи, Дни рождения и т.п.)

МОЕ КРЕДО

"Если не идеально, то максимально хорошо"