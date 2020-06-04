Сделать простой сайт(html,css)

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Закрыт35 заявок1012 просмотров

Домоуправление – контакты, форма для передачи данных по счетчикам, виды услуг, форма заявки на услугу, прайс-лист услуг, расчет стоимости заявки

Задание по практике.

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5 лет назад
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