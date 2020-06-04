Верстка шапки и блока для сайта

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Закрыт15 заявок891 просмотр

Отрисовываем шапку и блок для сайта https://xn----7sbnbbrdrf9d1dxcf.xn--p1ai/

Необходима их верстка

Адаптивность, кроссбраузерность,  кликабельность необходимых элементов и соответствие всем стандартам современной верстки строго обязательно.

Шапка будет содержать стандартные элементы: лого, дескриптор, контакты, мессенджеры.

Блок будет по типу этого http://joxi.ru/E2pKR4gCazDeZm. Нужна будет небольшая интеракция при наведении

В ответе укажите срок и стоимость.

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