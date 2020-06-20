Верстка 11+ страниц (SCSS)

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка301 просмотр

Сверстать все странички во вкладке lk-new. Адаптивно, на scss. 

SCSS
5 лет назад
olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

exzolink
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$85
7 дней
Escrow
Всё отлично сверстано и в срок
Рад сотрудничеству с Олегом, понятное ТЗ, приятное общение и своевременные выплаты.

Заявки фрилансеров

exzolink
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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