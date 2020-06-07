Нужна небольшая помощь верстальщика.

Есть сверстанная страница сайта с блоками в ПК-версии https://pix.my/XFPMP2 Нужно сверстать эти блоки иначе - https://pix.my/3CTIxt

Как альтернативный вариант исходной страницы есть с select'ами - https://pix.my/5T4w5x можно убрать значок -/+ справа наверху + скрипты выбора и подставить флаги стран слева.

Работа небольшая, нужно будет ее сегодня выполнить.