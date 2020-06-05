Frontend-разработчик Vue уровня middle

$1450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок1263 просмотра

Мы специализируемся на производстве промо-проектов и мотивационных программ для известных брендов.

Обязанности:

  • Вёрстка адаптивно, кроссбраузерно интерфейсов промо-проектов / посадочных страниц / мотивационных программ
  • Реализация анимационных эффектов на css, js
  • Вёрстка с нуля и доработка/поддержка интерфейсов существующих проектов
Требования:
  • Владение адаптивной и кроссбраузерной версткой, опыт работы с svg и canvas
  • Опыт написания одностраничных приложений на Vue.js
  • Опыт работы или готовность освоить WebGL и Three.js
Условия:

  • Возможность работы удалённо
  • Рабочий день с 10 до 19 часов, с понедельника по пятницу
  • Для специалистов из РФ желательно наличие статуса ИП или самозанятого
CSSJavaScriptVue.js
5 лет назад
onllne
Денис 
36 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
59 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Пето
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эльдар
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Андрей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка Интернет магазина.

    10 страниц PSD макетов необходимо перевести в HTML+CSS+JS  Требования: 1. Чистый код. 2. Если используете BOOTSTRAP то только желательно сетку, если не используете то хорошо. 3. В работе используйте ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправление верстки

    Вы знаете что такое коллтрекинг?) Если да - то будет проще задачу понять.  Итак. Есть задача по разметке в HTML для телефонов сайта zakaz-oboi.ru. Нужно прописать номера телефонов в разные классы  https://www.mango-office.ru/support/calltracking_vs_analytics/ustanovka_vidzheta_na_sayte/razmeshchenie_nomera_v_kode/razmeshchenie_nomera_v_kode/

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка промо-сайта + дешборд

    Нужна качественная верстка сайта (6-7 страниц) и дешборда (10 страниц + несколько дополнительных экранов) Проект сложный (в части дешборда), много кастомных элементов (графики). Скриптов никаких не нужно, только верстка.  ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка 3 страниц

    У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон) для трех лендингов. Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно, перелинковать три страницы с помощью ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка учебника

    Добрый день, укажите пожалуйста стоимость верстки учебника Объем – 400 страниц из них 50 страниц иллюстрированных в конце учебника. Формат издания – 60х90/16.Техническая литература

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад