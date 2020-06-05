Верстка Интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт56 заявок1429 просмотров

10 страниц PSD макетов необходимо перевести в HTML+CSS+JS 

Требования:

1. Чистый код.

2. Если используете BOOTSTRAP то только желательно сетку, если не используете то хорошо.

3. В работе используйте фишки, чтобы выйти в зелёную зону Google PageSpeed: отложенная загрузка изображений, svg графика там, где это возможно, Sprite и т.д.

4. + если знаете микроразметку и используете ее. Если не знаете, можно пропустить.

5. Pixel Perfect - с удовольствием примем этот навык.

Верстка должна быть адаптивная, при том что некоторые страницы не показаны в адаптивной версии и необходимо привести их в это состояние по своему усмотрению. Там где сделать это тяжело. можем нарисовать дополнительные макеты.

Все остальное в личной переписке. Надеюсь на сотрудничество. 

BootstrapCSSHTMLJavaScript
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