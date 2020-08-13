mvm

Михаил mvm

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надежно. Со мной вам не нужен план Б.

Спасибо, что посетили мою страничку. Рад, очень рад.

Итак, давайте знакомиться.

Меня зовут Михаил, мне 30+ лет. Живу в Харькове, Украина. Занимаюсь веб-разработкой чуть более 10 лет. Из них 5 лет проработал в двух IT-компаниях, другие пять - на фрилансе. Поочередно менял фриланс на офис. Специализируюсь по Front-end части.

Почему фриланс:

Очень люблю фриланс. Для меня это больше, чем просто работа.

Я создаю сайты, которые помогают людям, упрощают их жизнь, делают их счастливее.

Для меня очень важно, чтобы продукт, над которым я работаю, соответствовал самым

наивысшим критериям. С удовольствием делюсь своим ненавязчивым мнением и идеями при необходимости.

Для меня важно, чтобы вам было легко и приятно работать со мной.

Чем могу быть полезен:

Профессиональная верстка.

Занимаюсь ей более 10 лет и отлично знаю свое дело. Пишу код, который можно долго поддерживать и развивать в дальнейшем. На основе моего опыта и опыта единомышленников была создана концепция, которая закрепила в себе написание уникального независимого кода с компонентным подходом по BEM методологии - код можно вставить к вам на сайт и он ни при каких условиях не сможет повлиять на уже существующий. Также на него очень тяжело оказать влияние. В 95% код встраивается без доработок.

Т.е. я могу выполнить качественную верстку не только с нуля, но и для уже существующего сайта.

Поддержка сайта.

Занимаюсь развитием и оптимизацией существующих сайтов по части фронтенда. Оптимизирую текущий код, делаю сайт “легче” и приятней.

Если вам нужен аудит - пишите, буду рад помочь.

Ментор.

Провожу индивидуальные онлайн-консультации по верстке.

Сайт под ключ.

Работа в IT компаниях заключалась в интеграции макетов дизайна или готовой верстки в системы управления. Я знаком с Wordpress и Umbraco. Если вам нужен сайт на основе этих CMS - пишите.

Как я работаю:

Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.

Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

  • занимаюсь только вашим проектом
  • уложусь точно в срок
  • сверстаю качественно
  • всегда на связи
  • доведу работу до конца
  • тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах
  • отвечу на все ваши вопросы

Что я использую в своей работе:

  • HTML5, Jade, Gulp, BEM
  • CSS3, Less, Sass
  • jQuery, jQueryUI
  • Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD
  • Git, Mercurail

Оплата:

  • Mastercard/VISA
  • Payoneer
  • Webmoney
  • Western Union
P.S.: Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

Skype: vlaschenko.michael(никнейм Arnold)

Telegram: @vla_misha

Онлайн:

С 8 до 18 по Киеву.

Выходные: суббота, воскресенье.

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Михаил.

WordPressAndroidHTMLiOSFigmajQuerySASSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
3 года назад
Правка верстки интернет-магазина
Работа была выполнена качественно и в срок. Намерен дальше работать по другим задачам
Все отлично! С оплатой никаких проблем. Отличная обратная связь. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
alekseykkk
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$190
10 баллов
3 года назад
Статическая верстка под мобайл и десктоп веб
Профессионально, доволен результатом
Все супер - макеты, ТЗ, оплата, отличная обратная связь! Всем рекомендую Алексея к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Redox
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
3 года назад
Сверстать адаптивно HTML+CSS+JS
Спасибо Михаилу за качественную работу! Всё в срок и качественно. Однозначно рекомендую. Буду обращаться ещё.
Все супер! Отличная коммуникация, быстрая оплата, приятное общение. Был "непростой" дизайн, но мы справились) Однозначно рекомендую Владимира к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Crazy8
Павел 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
HTML верстка (фаза 2)
Отличная работа на 5+. Если ищете надежного верстальщика - очень рекомендую.
Второй проект. Все отлично. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Crazy8
Павел 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$108
10 баллов
3 года назад
HTML-верстка
Отличная работа! Все сделано качественно и быстро, коммуникация приятная. Хороший человек.
Все супер - четкое развернутое ТЗ, оплата без задержек, отличная обратная связь! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
90 отзывов
$10/час
#198