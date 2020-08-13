Надежно. Со мной вам не нужен план Б.

Спасибо, что посетили мою страничку. Рад, очень рад.

Итак, давайте знакомиться.

Меня зовут Михаил, мне 30+ лет. Живу в Харькове, Украина. Занимаюсь веб-разработкой чуть более 10 лет. Из них 5 лет проработал в двух IT-компаниях, другие пять - на фрилансе. Поочередно менял фриланс на офис. Специализируюсь по Front-end части.

Почему фриланс:

Очень люблю фриланс. Для меня это больше, чем просто работа.

Я создаю сайты, которые помогают людям, упрощают их жизнь, делают их счастливее.

Для меня очень важно, чтобы продукт, над которым я работаю, соответствовал самым

наивысшим критериям. С удовольствием делюсь своим ненавязчивым мнением и идеями при необходимости.

Для меня важно, чтобы вам было легко и приятно работать со мной.

Чем могу быть полезен:

Профессиональная верстка.

Занимаюсь ей более 10 лет и отлично знаю свое дело. Пишу код, который можно долго поддерживать и развивать в дальнейшем. На основе моего опыта и опыта единомышленников была создана концепция, которая закрепила в себе написание уникального независимого кода с компонентным подходом по BEM методологии - код можно вставить к вам на сайт и он ни при каких условиях не сможет повлиять на уже существующий. Также на него очень тяжело оказать влияние. В 95% код встраивается без доработок.

Т.е. я могу выполнить качественную верстку не только с нуля, но и для уже существующего сайта.

Поддержка сайта.

Занимаюсь развитием и оптимизацией существующих сайтов по части фронтенда. Оптимизирую текущий код, делаю сайт “легче” и приятней.

Если вам нужен аудит - пишите, буду рад помочь.

Ментор.

Провожу индивидуальные онлайн-консультации по верстке.

Сайт под ключ.

Работа в IT компаниях заключалась в интеграции макетов дизайна или готовой верстки в системы управления. Я знаком с Wordpress и Umbraco. Если вам нужен сайт на основе этих CMS - пишите.

Как я работаю:

Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.

Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

занимаюсь только вашим проектом

уложусь точно в срок

сверстаю качественно

всегда на связи

доведу работу до конца

тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах

отвечу на все ваши вопросы

Что я использую в своей работе:

HTML5, Jade, Gulp, BEM

CSS3, Less, Sass

jQuery, jQueryUI

Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD

Git, Mercurail

Оплата:

Mastercard/VISA

Payoneer

Webmoney

Western Union

P.S.: Работаю по предоплате с поэтапной оплатой, финальный платеж всегда остается за вами.

Мои контакты:

Skype: vlaschenko.michael(никнейм Arnold)

Telegram: @vla_misha

Онлайн:

С 8 до 18 по Киеву.

Выходные: суббота, воскресенье.

Пишите, всегда рад новым знакомствам.

С уважением, Михаил.