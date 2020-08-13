Спасибо, что посетили мою страничку. Рад, очень рад.
Итак, давайте знакомиться.
Меня зовут Михаил, мне 30+ лет. Живу в Харькове, Украина. Занимаюсь веб-разработкой чуть более 10 лет. Из них 5 лет проработал в двух IT-компаниях, другие пять - на фрилансе. Поочередно менял фриланс на офис. Специализируюсь по Front-end части.
Почему фриланс:
Очень люблю фриланс. Для меня это больше, чем просто работа.
Я создаю сайты, которые помогают людям, упрощают их жизнь, делают их счастливее.
Для меня очень важно, чтобы продукт, над которым я работаю, соответствовал самым
наивысшим критериям. С удовольствием делюсь своим ненавязчивым мнением и идеями при необходимости.
Для меня важно, чтобы вам было легко и приятно работать со мной.
Чем могу быть полезен:
Профессиональная верстка.
Занимаюсь ей более 10 лет и отлично знаю свое дело. Пишу код, который можно долго поддерживать и развивать в дальнейшем. На основе моего опыта и опыта единомышленников была создана концепция, которая закрепила в себе написание уникального независимого кода с компонентным подходом по BEM методологии - код можно вставить к вам на сайт и он ни при каких условиях не сможет повлиять на уже существующий. Также на него очень тяжело оказать влияние. В 95% код встраивается без доработок.
Т.е. я могу выполнить качественную верстку не только с нуля, но и для уже существующего сайта.
Поддержка сайта.
Занимаюсь развитием и оптимизацией существующих сайтов по части фронтенда. Оптимизирую текущий код, делаю сайт “легче” и приятней.
Если вам нужен аудит - пишите, буду рад помочь.
Ментор.
Провожу индивидуальные онлайн-консультации по верстке.
Сайт под ключ.
Работа в IT компаниях заключалась в интеграции макетов дизайна или готовой верстки в системы управления. Я знаком с Wordpress и Umbraco. Если вам нужен сайт на основе этих CMS - пишите.
Как я работаю:
Я постоянно онлайн. У меня очень быстрая обратная связь. Не пропадаю бесследно - при необходимости, обязательно вам отпишу, когда отошел, и когда вернулся.
Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.
Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.
Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:
- занимаюсь только вашим проектом
- уложусь точно в срок
- сверстаю качественно
- всегда на связи
- доведу работу до конца
- тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах
- отвечу на все ваши вопросы
Что я использую в своей работе:
- HTML5, Jade, Gulp, BEM
- CSS3, Less, Sass
- jQuery, jQueryUI
- Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD
- Git, Mercurail
Оплата:
- Mastercard/VISA
- Payoneer
- Webmoney
- Western Union
Мои контакты:
Skype: vlaschenko.michael(никнейм Arnold)
Telegram: @vla_misha
Онлайн:
С 8 до 18 по Киеву.
Выходные: суббота, воскресенье.
Пишите, всегда рад новым знакомствам.
С уважением, Михаил.
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