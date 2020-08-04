Вёрстка сайта по макету. Адаптив.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка170 просмотров

Добрый день, нужно сверстать по макету страницы сайта, пиксель в пиксель.

Макет тут: https://yadi.sk/d/b0jblU6730-S8w

5 лет назад
Vovanbst
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$400
14 дней
Работал с Михаилом по адаптивной верстки сайта по макету. Все было выполнено в срок, правки которые возникли на проверки, были выполнены сразу. Михаил продемонстрировал индивидуальных подход к работе, сразу виден большой опыт в верстки. Рекомендую!
Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Коммуникация на очень высоком уровне, с оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад

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