Вёрстка сайта по макету. Адаптив.

Работал с Михаилом по адаптивной верстки сайта по макету. Все было выполнено в срок, правки которые возникли на проверки, были выполнены сразу. Михаил продемонстрировал индивидуальных подход к работе, сразу виден большой опыт в верстки. Рекомендую!