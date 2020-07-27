Сверстать из картинки HTML

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Завершен54 заявки1363 просмотра

Клиент потерял сайт и осталась только картинка примера. Нужно теперь исходя из картинки сверстать HTML  с максимальным копированием цветов и размеров. Жду цены и сроки. 

HTML
5 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$30
2 дня
Отлично сработались. Оперативно выполнил, уложился в сроки. Приемлемая стоимость работ. После отдельно внес дополнительные правки которые появились по ходу. Бонус от меня не заставил ждать! Всем советую
Никаких проблем! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую как надежного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

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