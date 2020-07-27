https://www.figma.com/file/d4gM0ehNKWWhWfmk2KTdLx/Untitled Нужно сверстать этот сайт. Учесть что там 2 стиля. Футера нет, сайт- бесконечный.
Сверстать из картинки HTML
Клиент потерял сайт и осталась только картинка примера. Нужно теперь исходя из картинки сверстать HTML с максимальным копированием цветов и размеров. Жду цены и сроки.
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