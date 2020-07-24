1. Нужно в список авто добавить слайдер сюда https://sales.ford-kmv.ru/ можно как тут http://sales.strela-avto.ru/

http://joxi.ru/GrqLZ49s4E97dA чтобы тоже было адаптивно

2. Тут https://sale.renault-kmv.ru/

Исправить нужно следующее:

- Набор номер сейчас возможно начать с любого места: https://yadi.sk/i/SYu_diRhpi4G9Q

- Набор номера возможен с 8-ки https://yadi.sk/i/i40RUJqZgg4cbw

3. Сюда http://service.kia-pyatigorsk.ru/ добавить возможность проложить маршрут на Я карте

KIA

4. Тут http://porsche.alians-kmv.ru/ , если это возможно, добавить на слайдер тачскрин, возможность листать пальцем в мобильной версии

5. Сюда http://rio.kia-pyatigorsk.ru/ прикрутить отправку форм