Для разработки туристического портала требуется Front-end специалист (уровень от мiddle) Разработка проекта с 0. Ориентировочный период разработки 1.5 месяца. Оплата труда обсуждается с успешным кандидатом. Опыт работы от 3лет; ...
Верстка сайта на тильде
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
для арбитража траффика нужно использовать white page чтобы скормить Фейсбуку эту страницу и пройти модерацию. Необходимо брать скачанную мной одну страницу и приводить HTML в порядок, удалять ненужную инфу и прописывать там нужные мне метатеги. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть макеты сайта. . Нужно адаптивно сверстать их. Объем большой скрепка не пропускает. Макеты по запросу. Читайте тз ТЗ: https://1drv.ms/t/s!AlVmvua-te36gs84vwUFfsz4wV33Mg?e=xgiBiBHTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
1. Необходимо сделать анимацию шрифтов авторских текстов по https://www.youtube.com/watch?v=kz6P8s-Y5YU 2. Необходимо сделать анимацию граф. элементов «Блокнот большой» и «Блокнот малый» на страницах: все тексты в книге и поиск текстов под настроение. Необходим эффект перелистывания. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Сделать правильное отображение надписи в шапке во всех браузерах (в IE как на фото 1 отображается, в яндекс браузере отображается верно, остальные браузеры не проверял) 2) Сделать адаптивную форму заказа (На ...Завершен5 лет назад
Сверстать адаптивный Landing Page, ТЗ отправлю вам в личные сообщения.Завершен5 лет назад
Правки сделать по проекту https://bit.ly/3hgEWl0HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать 1-2 страницы из PSD. На страницах минимум контента. PSD скину понравившимся исполнителям. Сделать надо сегодня.HTML-верстка67 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Срочно нужно сделать интеграции верстки на сайт yii2HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать красивую HTML страницу с формой для создания опроса. Цель: Данная страница предоставляется всем желающим кто хотят создать свой опрос. Данные которые нужно собрать от пользователя: ...Завершен5 лет назад