Только качественная верстка и в соблюдение срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, CSS3\HTML5, JavaScript, SCSS, jQuery.

﻿

Главная цель это предоставить лучшую наилучшие услуги для вас!

Деньги. Качественно верстаю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш карман и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Я уверен что затраты время на написание технического задания и составление практически невозможно указать все пожелания поэтому я сам из ходя из своего опыта прогнозирую необходимую логику работы для вашего проекта

﻿Электронная почта: [email protected]

Телеграм: @g_right

Ответственность:

﻿ готовность к выполнению проекта

﻿ Доканчивать работу до конца чтобы клиент был доволен

﻿ Какие либо консультации по поводу макета

﻿