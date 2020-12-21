Отличное знание HTML, HTML5, CSS, CSS3, SCSS, Emmet, Pug;
Знание Javascript, jQuery;
Верстка по методологии BEM;
Навык быстрой HTML-верcтки нестандартных макетов;
Отличное знание Photoshop, Illustrator, Figma;
SVG-анимация — знакомство с технологией;
Git — опыт работы с репозиториями;
Вёрстка на Flexbox и на Grid;
Понимание системы компонентного подхода;
Кроссбраузерная, семантичная, валидная верстка;
Адаптивная (респонсив) и мобильная вёрстка;
Умение писать чистый, аккуратный, понятный, структурированный код;
Умение разбираться в чужом коде;
Знание PHP (базовый уровень)
WordPress - продвинутый уровень
Bitrix - нормальный уровень
VUE.js / React — начальный уровень
Верстаю с нуля;
Корректирую верстку существующих сайтов;
Разрабатываю анимации с помощью HTML5, Css, JavaScript, jQuery;
Работаю в команде c дизайнерами, back-end разработчиками.
Изучаю гайды, постоянно развиваюсь.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Vk: https://vk.com/hungrypandadev