Верстка и разработка сайтов, шаблонизация. Быстро и качественно. SCSS\CSS3, HTML5\Pug, Js\Jq\React, Php\Node, WordPress\Bitrix.

Отличное знание HTML, HTML5, CSS, CSS3, SCSS, Emmet, Pug;

Знание Javascript, jQuery;

Верстка по методологии BEM;

Навык быстрой HTML-верcтки нестандартных макетов;

Отличное знание Photoshop, Illustrator, Figma;

SVG-анимация — знакомство с технологией;

Git — опыт работы с репозиториями;

Вёрстка на Flexbox и на Grid;

Понимание системы компонентного подхода;

Кроссбраузерная, семантичная, валидная верстка;

Адаптивная (респонсив) и мобильная вёрстка;

Умение писать чистый, аккуратный, понятный, структурированный код;

Умение разбираться в чужом коде;

Знание PHP (базовый уровень)

WordPress - продвинутый уровень

Bitrix - нормальный уровень

VUE.js / React — начальный уровень

Верстаю с нуля;

Корректирую верстку существующих сайтов;

Разрабатываю анимации с помощью HTML5, Css, JavaScript, jQuery;

Работаю в команде c дизайнерами, back-end разработчиками.

Изучаю гайды, постоянно развиваюсь.

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