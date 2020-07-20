Адаптивность шапки и формы заказа. Сайт wordpress

1) Сделать правильное отображение надписи в шапке во всех браузерах (в IE как на фото 1 отображается, в яндекс браузере отображается верно, остальные браузеры не проверял)

2) Сделать адаптивную форму заказа (На пк отображается правильно, все слова и формы видно. На мобильных отображается как на фото 2, не все слова влазят в форму)

Расписать какие и где были правки