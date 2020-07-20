Адаптивность шапки и формы заказа. Сайт wordpress

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Завершен4 заявки269 просмотров

1) Сделать правильное отображение надписи в шапке во всех браузерах (в IE как на фото 1 отображается, в яндекс браузере отображается верно, остальные браузеры не проверял)

2) Сделать адаптивную форму заказа (На пк отображается правильно, все слова и формы видно. На мобильных отображается как на фото 2, не все слова влазят в форму)

Расписать какие и где были правки

WordPress
5 лет назад
guest_15378450269179
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ShArV1
Артем 
32 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Оперативно, качественно, согласно ТЗ
Хороший заказчик. Быстро и четко объяснил что нужно сделать.

Заявки фрилансеров

Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
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10 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Сергей
 
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Одилжон
 
26 лет
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5 лет назад
5 лет назад
ShArV1
Артем 
32 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад