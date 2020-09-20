Верстка сайта помощи студентам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен89 заявок5785 просмотров

верстка сайта помощи студентам

объем работы пока главная страница

Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину)

будут еще два  разрешения разрешения поменьше

ps извиняюсь если не успеваю быстро вам ответить

макеты скину исполнителю

5 лет назад
Wirena
52 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

frizz
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Хорошо делает, пожелания клиента учитывает, спасибо, обращайтесь, рекомендую.
Хороший заказчик! Постановка задачи и проявления интереса к своему проекту на уровне. Быстрая оплата и щедрая оплата, был бы рад поработать еще. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Ангелина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валентина
 
28 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Артем
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
31 отзыв(-2)
5 лет назад
Ваге
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дубинский
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
287 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Женя
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Николай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Даврон
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
10 отзывов
5 лет назад
Егор
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
65 отзывов
5 лет назад
Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Витали
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Фаррух
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Константин
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Грант
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Вадим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Артём
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
frizz
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
90 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Надежда
 
34 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Айдар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
Феликс
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Элдияр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
120 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Герман
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Ильшат
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад