Здравствуйте!Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на вебасист.Что натягивать http://aelor-code.ru/projects/gazservice/catalog.html Пишем сроки и цену
Верстка сайта помощи студентам
верстка сайта помощи студентам
объем работы пока главная страница
Квери функция вызова popup (, например 'создать заказ') картинки popap позже скину)
будут еще два разрешения разрешения поменьше
ps извиняюсь если не успеваю быстро вам ответить
макеты скину исполнителю
Выбранный исполнитель
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