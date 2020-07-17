Требуется верстка и натяжка интернет магазина на вп с адаптивом, макеты в фигме, сотрудничество на постоянной основе
Нужны макеты для начинающего верстальщика.
Нужны макеты для начинающего верстальщика.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требования: Ищем разработчика который хорошо разбирается как во front- так и backend, которого не напугают крупные проекты или много мелких задач на день.Желательно иметь немалый опыт в верстке на Bootstrap, Wordpress и оптимизации, PHP, Ajax, JavaScript.Условия работы: Предлагаем стандартный ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Есть сайт http://u1095260.cp.regruhosting.ru/ Нужно сделать чтобы после перехода на сайт появлялось всплывающее окно без возможности его закрыть. Затемнение по бокам 20%. Адаптация под планшет и мобильник. Содержание всплывающего окна ...Завершен5 лет назад
Нужно сверстать точную копию шаблона - http://joxi.ru/1A5z0jSD7qJjrE (после подтверждения мсполнителя дадим макет в формате psd) для десктопа и мобильной версии в одном шаблоне. Т.е. не 2 отдельных, а так чтобы блоки либо адаптировались под мобаил, ...Завершен5 лет назад
Кроссбраузерная (последние 3 версии всех браузеров пк и моб) Адаптивная верстка. Предпочтение подешевле и побыстрее))Завершен5 лет назад
Ищу человека который хорошо разбирается в CSS3, HTML5, JS, GIT, который желает поработать на большом проекте, у которого есть желание поднять скилл на VueJs, нужно решить массу вопросов в основном верстки, нет макетов по этому ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт test.mskorea.ru (oc 2.3) Функционал готов. Требуется сделать верстку десктоп и мобильной версии. Дизайн http://martty.bget.ru/podguznik/pages.html Подготовленная нарезка и стили в приложенном файле. Сданная работа - это перенесенная верстка на текущую ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ прикрпленоHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
В архиве вся верстка. Работает некорректно. Нужно докончить и сделать анимацию полностью адаптивной. Для хорошего специалиста работа на 2 часа. Должно быть готово сегодня. Верстка нужна только для мобильных устройств ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать 2 страницы (.php) - с формой запроса e-mail - страница скачивания софта ТЗ прикреплено. К понедельнику (20.07)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад