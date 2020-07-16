Вёрстка 2 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки321 просмотр

Требуется сверстать 2 страницы (.php)

- с формой запроса e-mail 

- страница скачивания софта

ТЗ прикреплено.

К понедельнику (20.07)

PHP
5 лет назад
Katerina_T_
Екатерина 
34 года
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