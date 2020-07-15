Сделать дизайн сайта и сверстать на webflow

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок3141 просмотр

Вы должны обладать дизайнерским навыком, что бы создать и сверстать сайт на технологии webflow для компании, которая занимается доставкой и продажей упаковки.  У вас должны быть живые рабочие примеры сайтов на вебфлоу.

Webflow
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