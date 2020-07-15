Полный аудит тут то что нужно сделать https://drive.google.com/file/d/1qWFv6eY3NbKqbcM4X3ysMRp_I9VXpdC6/view?usp=sharing Прошу писать реальную цену и сроки. Бюджет у меня не большой.
Сделать дизайн сайта и сверстать на webflow
Вы должны обладать дизайнерским навыком, что бы создать и сверстать сайт на технологии webflow для компании, которая занимается доставкой и продажей упаковки. У вас должны быть живые рабочие примеры сайтов на вебфлоу.
Заявки фрилансеров
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