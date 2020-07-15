Скачать сайт

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок3095 просмотров

Самостоятельно найти и скачать 10 сайтов. Почистить их от лишних метрик и скриптов. Нужны простые лендинги с одной или несколькими страницами, но они должны быть качественными, с формой заявки, контактами, адресами, картой, т.е должны быть максимально похожи на бизнес, который хочет получать клиентов. Нужно 4 сайта на итальянском языке, 3 на английском 3 на испанском. Во всех сайтах удалить тэг og url и канонический урл (чтобы изначальный адрес сайта нигде не встречался), если при скачивании что-то незначительное из элементов потерялось или неработает, это не страшно, доводить его до 100 процентной работоспособности не нужно. Не брать очень популярные сайты и с первых страниц выдачи. Готовые сайты запаковать в архив и выслать мне.  Пример - https://www.elmanitasideal.es/  В ответе на сообщение пожалуйста указывайте цену за которую готовы сделать

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guest_15948212458267
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