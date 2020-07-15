Переверстка Хэдера

На трех сайтах:

https://posm.market/

https://pravilopareto.ru/

https://zakaz-oboi.ru/

Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер.

При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера с двумя телефонными номерами.

Делается это для подключения коллтрекинга - отслеживания источника входящего звонка. На время, когда коллтрекинг не нужен. будет отображаться текущая версия шапки.

Обновления фиксируются через битбакет.

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