Переверстка Хэдера

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок5612 просмотров

На трех сайтах:

https://posm.market/

https://pravilopareto.ru/

https://zakaz-oboi.ru/

Требуется переверстать хэдер и футер таким образом, чтобы оставался только один телефонный номер. 

При этом в админке должна быть возможность переключиться на отображение хэдера с двумя телефонными номерами.

Делается это для подключения коллтрекинга - отслеживания источника входящего звонка. На время, когда коллтрекинг не нужен. будет отображаться текущая версия шапки. 

Обновления фиксируются через битбакет.

Сайты написаны на YII2

Yii
5 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Итпицца
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Тимур
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад