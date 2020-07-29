Верстка одностраничного сайта по макету, подключение JS библиотеки, ми

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Завершен71 заявка3276 просмотров

Одностраничный сайт, посвященный Непалу. Кросс-браузерная верстка для мобильного и десктопа. Необходимо сделать лендинг легким.

JavaScript
5 лет назад
SJull
Юлия 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$95
2 дня
Escrow
Приятно видеть специалиста, заинтересованного в том, чтобы сделать все наилучшим образом. Михаил делился своим опытом и подсказывал, как лучше сделать. Спасибо большое.
Юлия - отличный заказчик! Полное вовлечение в проект, хорошая обратная связь, приятное общение. Всем рекомендуют сотрудничеству!

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