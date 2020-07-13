Нужно сделать адаптивную верстку (только под мобильныеустройства). Нужно оперативно сделать,не отвечайте если сразу не можете приступить. Есть готовые макеты в Figma. Порядка 12-15 страниц.Ссылку на макеты скину в личку для оценки. Присылайте примеры работ ...