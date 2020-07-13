Поправить уведомление в форме contact form7 в WP

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Закрыт12 заявок420 просмотров

Необходимо у всех форм обратной связи который реализованы с помощью плагина contact form7 поправить уведомление об успешной отправке заявки таким образом чтобы это уведомление появлялось вместо самой формы обратной связи.

Сайт: http://test.ploscostopie.ru

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