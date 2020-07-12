Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок2781 просмотр

Нужно сделать адаптивную верстку (только под мобильныеустройства). Нужно  оперативно сделать,не отвечайте если сразу не можете приступить. Есть готовые макеты в Figma. Порядка 12-15 страниц.Ссылку на макеты скину в личку для оценки. 

Присылайте примеры работ и примерную оценку, выбранным скину макет

Figma
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