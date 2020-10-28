Качественная и выполненная в срок работа. Верстка и веб-программирование с чистым и хорошим кодом - CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, python

Привет!

Меня зовут Виталий. Я долго учился чтобы работать на лучшей бирже в рунете.

Какие плюсы если вы будете работать со мной :

Нервы - Просьбы и пожелания не структурного характера уже весены в стоимость работы. Поэтому если вы пропустили ряд мелочей то они будут внесены в работу без споров и дополнительных затрат!

- Просьбы и пожелания не структурного характера уже весены в стоимость работы. Поэтому если вы пропустили ряд мелочей то они будут внесены в работу без споров и дополнительных затрат! Деньги - Сделаю адаптивную верстку для мобильных устройств без дополнительных макетов

Гарантия на работу -

после передачи архива с работой в течении 3 дней я бесплатно поправлю все свои недочеты и ошибки.

Обо мне:

- Готов взяться за работу уже

- Довожу дело до конца

- Делаю все в срок (готов работать ночью)

- Не беру предоплату

- Всегда онлайн

Мне важно чтобы вы остались довольные работой.

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