Качественная и выполненная в срок работа. Верстка и веб-программирование с чистым и хорошим кодом - CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, python
Привет!
Меня зовут Виталий. Я долго учился чтобы работать на лучшей бирже в рунете.
Какие плюсы если вы будете работать со мной :
- Нервы - Просьбы и пожелания не структурного характера уже весены в стоимость работы. Поэтому если вы пропустили ряд мелочей то они будут внесены в работу без споров и дополнительных затрат!
- Деньги - Сделаю адаптивную верстку для мобильных устройств без дополнительных макетов
Обо мне:
- Готов взяться за работу уже
- Довожу дело до конца
- Делаю все в срок (готов работать ночью)
- Не беру предоплату
- Всегда онлайн
Мне важно чтобы вы остались довольные работой.
Связь:
- Twitter: https://twitter.com/Vitali63165332
- Telegram: Vitali Dani +48 729 602 377
- Email: [email protected]
Портфолио
- HTML, CSS, jQuery, JavaScript - верстка104 просмотра