vitalidani

Витали Дани vitalidani

 
43 годаПольша/Белосток
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и выполненная в срок работа. Верстка и веб-программирование с чистым и хорошим кодом - CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery, python

Привет!

Меня зовут Виталий. Я долго учился чтобы работать на лучшей бирже в рунете.

Какие плюсы если вы будете работать со мной : 

  • Нервы - Просьбы и пожелания не структурного характера уже весены в стоимость работы. Поэтому если вы пропустили ряд мелочей то они будут внесены в работу без споров и дополнительных затрат!
  • ДеньгиСделаю адаптивную верстку для мобильных устройств без дополнительных макетов
Гарантия на работу - после передачи архива с работой в течении 3 дней я бесплатно поправлю все свои недочеты и ошибки.  

Обо мне: 

 -  Готов взяться за работу уже 

 -  Довожу дело до конца

 -  Делаю все в срок (готов работать ночью)

 -  Не беру предоплату

 -  Всегда онлайн

Мне важно чтобы вы остались довольные работой.

Связь: 

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