Верстаю PSD-макет любой сложности : html5/css3/ Bootstrap/ Joomla/ адаптивка,а также Сайты «под ключ»! Всем удачи!
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- Присылайте PSD-МАКЕТ на почту : [email protected]
Я Людям доверяю!
- Пунктуальность
Планирую реальные сроки разработки и соблюдаю их.
- Культура кода
Пишу понятный документированный код, который легко развивать и поддерживать.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка147 просмотров
- Верстка132 просмотра
- Адаптивная верстка заглушки!252 просмотра
- Адаптивный Сайт На Bootstrap 4279 просмотров
- Адаптивная верстка+натяжка на Joomlu !209 просмотров
- Landing Page (HTML/CSS/JS) на Bootstrape 4 !248 просмотров
- Verstka198 просмотров
- Техно сервісний-цент Світ228 просмотров
- Верстка186 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
4 года назад
Задание не было выполнено!
Ответный отзыв
Извините, прошу прощения! За не исполнения задания! Удачи Вам
$80
7 баллов
5 лет назад
Проект выполнен, все правки были учтены. Качество верстки хорошее
Ответный отзыв
Спасибо Максиму за сотрудничество, очень рекомендую! Адекватный и хороший человек. Рекомендую не пожалеете!
$8
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Сергею за быструю работу и нормальное реагирование на правки. Все получилось как хотел. Адекватный и хороший человек. Спасибо, Вам!
Ответный отзыв
Приятный человек,хорошо по работали,оплата без задержек,рекомендую! Спасибо Павлу за сотрудничество!
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $20от 3 часов
#780