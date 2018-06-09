Serghii123

Сергей Ковальчук Serghii123

 
36 летУкраина/Острог
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Верстаю PSD-макет любой сложности : html5/css3/ Bootstrap/ Joomla/ адаптивка,а также Сайты «под ключ»! Всем удачи!

  •    Я Людям доверяю!

     

    • Пунктуальность

      Планирую реальные сроки разработки и соблюдаю их.

    • Культура кода

      • Пишу понятный документированный код, который легко развивать и поддерживать.

HTMLJoomlaBootstrap
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
2 балла
4 года назад
PSD в HTML
Задание не было выполнено!
Извините, прошу прощения! За не исполнения задания! Удачи Вам
Ответный отзыв
studio-maksi
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$80
7 баллов
5 лет назад
Сверстать и натянуть макет на joomla 3
Проект выполнен, все правки были учтены. Качество верстки хорошее
Спасибо Максиму за сотрудничество, очень рекомендую! Адекватный и хороший человек. Рекомендую не пожалеете!
Ответный отзыв
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Верстка +настройка DirectAdmin
Спасибо Сергею за быструю работу и нормальное реагирование на правки. Все получилось как хотел. Адекватный и хороший человек. Спасибо, Вам!
Приятный человек,хорошо по работали,оплата без задержек,рекомендую! Спасибо Павлу за сотрудничество!
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $20от 3 часов
#780