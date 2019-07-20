PSD в HTML

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки294 просмотра

Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/

Со всеми эффектами переключения кнопок и тд.

Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png

HTML
6 лет назад
Super18
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Serghii123
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$20
2 дня
Задание не было выполнено!
Извините, прошу прощения! За не исполнения задания! Удачи Вам

Заявки фрилансеров

Serghii123
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад