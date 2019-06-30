Доработать мобильную версию лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок265 просмотров

Нужно исправить ошибки в мобильной версии сайта одностраничника на Wix.

Некоторые блоки отображаются без текста и изображений. 

Wix
6 лет назад
Evgeniatrofimova
Евгения 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров