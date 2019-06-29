Добрый день! Есть плагин который создает тесты. Ошибка теста в том что с 3 предполагаемых ответов тест практически всегда выдает один ответ в не зависимости сколько человек набрал баллов. Пример: в ...
Правка слайдера Owl Carousel JS в резиновом шаблоне
Центральный столбец резиновый, но если вставить в него Owl Carousel, то макет в него упирается и появляется скролл, нужно чтобы ценральный столбец с Owl Carousel изменял свой размер в соотвествии с размером окна браузера.
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