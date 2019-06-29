Персональный проект. На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! ----------------------------------------------- ...
Исправление дефейса мобильной версии сайта
Нам необходимо исправить дефейсы (либо же переверстать) на мобильной версии корпоративного сайта такие как:
- непропорциональный размер графического слайдера
- некорректное отображение страниц сайта на мобильной версии
- не оптимальное использование пространства экрана мобильного телефона при отображении текстовых новостей
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