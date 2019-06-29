Правки лендингов

Нужен грамотный верстальщик, который любит свою работу и умеет верстать. Нужен человек для которого сверстать лендинг это задача на 1 час а не приключение на один месяц. Нужно знать HTML + JS + основы PHP.

Есть ряд простых задач, которые по времени займут 3-5 дней работы. Жду ваши примеры работ, предложения и цены