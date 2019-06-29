1. Есть существующий сайт http://remont-063.ru/ с темой ремонта. Скачиваем его и меняем на тему монтажа отопления. 2. Дизайн главной страницы готов. Остальные страницы имеют такие же шапку, меню и подвал, меняется лишь ...
Правки лендингов
Нужен грамотный верстальщик, который любит свою работу и умеет верстать. Нужен человек для которого сверстать лендинг это задача на 1 час а не приключение на один месяц. Нужно знать HTML + JS + основы PHP.
Есть ряд простых задач, которые по времени займут 3-5 дней работы. Жду ваши примеры работ, предложения и цены
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