Установка верстки страницы на Word Press

На уже работающий сайт на Word Press https://skandinaviya.com/ установить заверстанную главную страницу (она в приложении).

В верстке нет мобильной версии, соответственно её тоже нужно сделать и доработать при необходимости старую.

В случае возникновения сложностей с блоком товаров на главной, его можно оставить с текущей главной страницы, ничего не изменяя.

После установки должны работать все элементы страницы, кнопки и видео и тд.

Должны сохраниться все метатеги для SEO, скрипты с других сайтов и прочие данные с сервисов и платформ.

Работа производится на вашей платформе, проверяется, далее переносится к нам.

Срок окончания всех работ строго до 12:00 30.06.2019. Соответственно версию на вашей платформе нужно показать до 18:00 в сб 29.06.2019.