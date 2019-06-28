Установка верстки страницы на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок169 просмотров

На уже работающий сайт на Word Press https://skandinaviya.com/ установить заверстанную главную страницу (она в приложении).  

В верстке нет мобильной версии, соответственно её тоже нужно сделать и доработать при необходимости старую. 

В случае возникновения сложностей с блоком товаров на главной, его можно оставить с текущей главной страницы, ничего не изменяя. 

После установки должны работать все элементы страницы, кнопки и видео и тд. 

Должны сохраниться все метатеги для SEO, скрипты с других сайтов и прочие данные с сервисов и платформ. 

Работа производится на вашей платформе, проверяется, далее переносится к нам. 

Срок окончания всех работ строго до 12:00 30.06.2019. Соответственно версию на вашей платформе нужно показать до 18:00 в сб 29.06.2019. 

WordPress
6 лет назад
fedotovtaras
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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