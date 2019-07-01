На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! В проект — ЦЕНУ и СРОК пожалуйста. ...
Сверстать модальное окно
Добрый день!
Имеется верстка: mce.inspire.kz
Необходимо чтобы при первичном открытии страницы открывалось модальное окно с выбором города (приложение).
Просьба указывать сумму и срок.
На сайт установить могу сам. Нужен кусок html кода в верстку + обновленные файлы css и js.
Выбранный исполнитель
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