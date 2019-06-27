Перенести стили с figma На проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки443 просмотра

Есть проект - http://prntscr.com/o7eddm (ссылку сброшу в личном сообщении). Мы на https://www.figma.com/ сделали новые стили (шрифты, цвета, бекграунды и др.) и их нужно перенести на проект. 

Пример как сейчас: https://prnt.sc/o7eddm

Как надо будет: http://prntscr.com/o7en6t

Всего 3 страницы и 2 попапа. Новых блоков практически не добавляется. Т.е. По сути нужно изменить только .css

  • 1 страница сделано на Vue, все остальные на codeigniter (с переносом html могу помочь, поэтому знать 1 и 2 не обязательно)
  • 2 файла стилей.
Если нужно будет добавить html блоки я помогу, так как основное все же это стили. 

Из js нужно будет добавить скрытие текста (“подробнее” и при клике раскрывается)

CodeIgniterCSSFigmaHTMLJavaScriptVue.js
6 лет назад
HawkWM
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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