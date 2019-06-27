Перенести стили с figma На проект

Есть проект - http://prntscr.com/o7eddm (ссылку сброшу в личном сообщении). Мы на https://www.figma.com/ сделали новые стили (шрифты, цвета, бекграунды и др.) и их нужно перенести на проект.

Пример как сейчас: https://prnt.sc/o7eddm

Как надо будет: http://prntscr.com/o7en6t

Всего 3 страницы и 2 попапа. Новых блоков практически не добавляется. Т.е. По сути нужно изменить только .css

1 страница сделано на Vue, все остальные на codeigniter (с переносом html могу помочь, поэтому знать 1 и 2 не обязательно)

2 файла стилей.

Если нужно будет добавить html блоки я помогу, так как основное все же это стили.

Из js нужно будет добавить скрытие текста (“подробнее” и при клике раскрывается)