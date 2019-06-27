Верстка нескольких страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка145 просмотров

Есть макеты трех страниц в Figma. Нужен ответственный разработчик, который сможет качественно это сверстать в html. Требования:

  • Адаптивность
  • БЭМ
  • SASS
FigmaHTMLSASS
6 лет назад
__serg_alferof__
Алферов 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nonconformizt
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, очень быстро сверстал несколько страниц с довольно сложными элементами. Подходит к делу профессионально, всегда на связи. Рекомендую этого исполнителя.
Грамотный заказчик, приятен в общении

Заявки фрилансеров

nonconformizt
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подверстать корзину

    Имеется интернет-магазин https://luxurytextile.ru/  Нужно подверстать корзину https://luxurytextile.ru/basket/  (накидайте заранее товаров) Поправить стили, чтоб в адаптиве и десктопе было все удобно и ничего никуда не съезжало. Не нужно кодить в пхп и прочем, от вас достаточно будет поправить CSS, ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг + WordPress

    Сверстать и посадить на WP лендинг, с возможностью все редактировать в админке, также будет маленький опросник, где выбранные ответы надо на почту отправлять

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта для 1С Битрикс

    Необходимо подготовить верстку сайта для 1С Битрикс. С учетом специфики. Сайт 18 страниц  (учитывая Главную, 404 и контентные)         6 попапов Обязательное наличие готовых проектов. ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку темы WordPress

    Имеется сайт, нужно исправить несколько замечаний по верстке (в шаблоне).   - Выравнять блоки с картинками по размеру.  - Поменять цвет меню под общую цветовую гамму.   - Переместить меню по центру.  ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Преобразовать баннер

    $10

    Сейчас на сайте размещены картинки только 5 объектов с ссылками на них можете посмотреть по ссылке : http://arcagroup.ru/ Нужно разместить  в таком же стиле ещё 5 объектов левее. Добавить к имеющимся.   CSM ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать выпадающее меню по аналогии

    Нужно сделать выпадающее меню для сайта  https://pokupkigoda.ru/ при наведении на "Все категории". Сделать по аналогии как сделано здесь -  https://www.consumerreports.org/cro/index.htm при наведении на Product Reviews. На десктопе: 1. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется сверстать на Angular 10 страниц c разбивкой на компоненты

    Ищу грамотного верстальщика владеющего основами Angular верстки. Требуется в кратчайшие сроки сверстать несколько страниц использую Angular.  Основные требование: — Верстка по методологии БЭМ. Примеры обязательны. — Уверенное владение адаптивной версткой — ...

    Angular
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка сайта.

    Сайт enuflex.ru     Тех задание.     У нас имеются макеты большинства запланированных страниц в psd (вариант для десктопа), а также временный сайт по адресу  энурезунет рф     ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить ошибки в мобильной версии сайта

    Кулинарный сайт на WordPress, около 2000 статей. В Google search console есть ошибки в мобильной версии сайта: контент шире экрана, интерактивные элементы расположены слишком близко, слишком мелкий шрифт. Хотелось бы исправить.

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад