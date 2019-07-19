Сверстать лендинг + WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен48 заявок1062 просмотра

Сверстать и посадить на WP лендинг, с возможностью все редактировать в админке, также будет маленький опросник, где выбранные ответы надо на почту отправлять

WordPress
6 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
8 дней
Escrow
Хорошее сотрудничество, всем доволен, админка максимально простая и удобная получилась, что не всегда бывает, благодарю и рекомендую!
Отличный заказчик рад сотрудничеству, продолжим работу!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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