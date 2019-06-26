Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка199 просмотров

Задание для тех кто хорошо знает muse.

Файл muse вышлю успешному кандидату.

Нужно внести правки на сайте согласно аудиту (cм приложение).

6 лет назад
guest_15615639713092
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить JS и форму отправки заявок

    1.Нужны перенести все JS с донора ко мне на хост. Верстка уже скопирована. 2.Настроить форму отправку заявок на мою почту 3.Проверить и удалить чужие счетчики. 4.После отправки заявки, открывать страницу благодарности со ...

    JavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка фильтр OCFILTER опенкарт

    Ранее на сайте был фильтр FILTERPRO и различные настройки под него. Установил OCFILTER , фильтр работает но необходима верстка. и есть пару вопросов по его работе ...

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить верстку + посадка на framework Lavarel

    Есть готовый дизайн сайта (5-6 страниц)   Необходимо сверстать и подключить к текущему функционалу и залить файлы на сервер.    Функционал писали на framework Lavarel, админка SleepingOwl.    Примеры аналогичных сайтов:    Обратите ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка "Главной" страницы

    $95

    На главной есть 3 компонента: Хедер, футер и все остальное (контент), что между ними. Важно, чтобы они были сверстаны по-отдельности, а не в одном файле, так как первые два используются на других страницах. ...

    BootstrapHTMLSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка Bootstrap 4

    1) Использовать Bootstrap 4.3 и его компоненты (grid, reload итд) 2) Также необходимо использовать Lazyload картинок на ваш выбор (в идеале на скрол, чтобы картинка подгуржалась только если мы пролистываем страницу вниз) ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта визитки на WordPress

    $120

    Нужен хороший специалст по WP с адекватными ценами. Нужно реализовать сайт на WordPress. Макеты пришлю в личку кандидатам. Если сработаемся, работы много. После этого сайта сразу будет еще один. Предоплаты в первом проекте не будет, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Скопировать лендинг, поставить на Wordpress - минимал цена

    Скопировать лендинг https://preply.com/rabota , поставить на Wordpress 1.Адптивность на всех устройствах и десктопной версии. 2. Убрать вход через соц. сети, блок «помощь». 3. В форме должно быть 3 обязательных поля «Имя*», «Email*» «+380 ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад