Верстка фильтр OCFILTER опенкарт

Ранее на сайте был фильтр FILTERPRO и различные настройки под него.

Установил OCFILTER , фильтр работает но необходима верстка. и есть пару

вопросов по его работе

1 Можно ли кнопку показать выбранные товары сделать не убираемой 2

можно ли сделать чтобы сразу срабатывал пункт фильтра "в наличии" 3 в

некотром разрешении фильтр не показывается 4 на данный момент

показывается 6 пунктов, и чтобы увидеть остальные надо нажать показать

все, хотелось бы видеть некое подобие скрола, а не каждый раз нажимать

кнопку

После замены фильтра перестала работать сортировка не по имени не по цене

модуль лицензия, автор модуля видимо занят, не отвечает, а нужно по быстрее