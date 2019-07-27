Верстка сайта визитки на WordPress

Нужен хороший специалст по WP с адекватными ценами. Нужно реализовать сайт на WordPress. Макеты пришлю в личку кандидатам. Если сработаемся, работы много. После этого сайта сразу будет еще один. Предоплаты в первом проекте не будет, работаем поэтапно, хоть постранично. Далее как докажете свой профессионализм, предоплата без проблем.