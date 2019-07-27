Необходимо сверстать следущие макеты https://www.figma.com/file/J57VFq1TcKDGy03h7O4PF8Bz/t1-redesign Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной Жду от вас предложений и бюджет и сроки
Верстка сайта визитки на WordPress
Нужен хороший специалст по WP с адекватными ценами. Нужно реализовать сайт на WordPress. Макеты пришлю в личку кандидатам. Если сработаемся, работы много. После этого сайта сразу будет еще один. Предоплаты в первом проекте не будет, работаем поэтапно, хоть постранично. Далее как докажете свой профессионализм, предоплата без проблем.
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