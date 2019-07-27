Верстка сайта визитки на WordPress

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок387 просмотров

Нужен хороший специалст по WP с адекватными ценами. Нужно реализовать сайт на WordPress. Макеты пришлю в личку кандидатам. Если сработаемся, работы много. После этого сайта сразу будет еще один. Предоплаты в первом проекте не будет, работаем поэтапно, хоть постранично. Далее как докажете свой профессионализм, предоплата без проблем.

WordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$121
25 дней
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок. Учтены все пожелания. Рекомендую.
Задача была поставлена четко и понятно.

Заявки фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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