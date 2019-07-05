Необходимо сверстать следущие макеты https://www.figma.com/file/J57VFq1TcKDGy03h7O4PF8Bz/t1-redesign Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной Жду от вас предложений и бюджет и сроки
Верстка и натяжка на Wordpress сайта-визитки
Всем привет.
Есть дизайн сайта, нужно адекватно сверстать и сделать "натяжку" на вордпресс, используя ACF и Contact Forms 7 для форм связи. Других плагинов там вроде и не нужно.
Требования - адекватная верстка без дублирований стилей, следования семантике, адаптивность, минификация файлов, использование svg, если есть в дизайне. Если вы собираете на галпе, пишите по БЭМу на Sass и продумываете структуру перед тем, как писать код, то все, что выше - крайне просто для вас.
Указывайте, пожалуйста, в заявке свои лучшие работы, чтобы я мог посмотреть верстку. Адекватный ценник и сроки - приветствуются. Если сделаете хорошо, то будем работать вместе в команде.
В дизайне - три страницы, контент везде почти идентичный.
Выбранный исполнитель
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