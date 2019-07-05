Верстка и натяжка на Wordpress сайта-визитки

Всем привет.

Есть дизайн сайта, нужно адекватно сверстать и сделать "натяжку" на вордпресс, используя ACF и Contact Forms 7 для форм связи. Других плагинов там вроде и не нужно.

Требования - адекватная верстка без дублирований стилей, следования семантике, адаптивность, минификация файлов, использование svg, если есть в дизайне. Если вы собираете на галпе, пишите по БЭМу на Sass и продумываете структуру перед тем, как писать код, то все, что выше - крайне просто для вас.

Указывайте, пожалуйста, в заявке свои лучшие работы, чтобы я мог посмотреть верстку. Адекватный ценник и сроки - приветствуются. Если сделаете хорошо, то будем работать вместе в команде.

В дизайне - три страницы, контент везде почти идентичный.