Скопировать лендинг, поставить на Wordpress - минимал цена

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок338 просмотров

Скопировать лендинг https://preply.com/rabota , поставить на Wordpress

1.Адптивность на всех устройствах и десктопной версии.

2. Убрать вход через соц. сети, блок «помощь».

3. В форме должно быть 3 обязательных поля «Имя*», «Email*» «+380 ХХ ХХХ ХХ ХХ». При неверном вводе вполя , выдает ошибку. Данные формы приходят на почту.

4. Отзывы не кликабельные.

WordPress
6 лет назад
zolterz
36 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров