zolterz

Антон Пархоменко zolterz

 
35 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
18%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$35
10 баллов
год назад
HTML - верстка главной страницы сайта
Сотрудничать стоит по заранее согласованному тз, так как правок было очень много отличимых от изначального дизайна. Тем не менее все дополнительные правки были дополнительно оплачены, в связи с чем рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу! Было много правок, все сделали до последней. Все качественно!
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St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
год назад
Нарисовать персонажа для сайта
Все ок!
Исполнитель имеет полное понимание работы.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать иконку и картинки под мобильное приложение
Рекомендую, адекватность, четко прописанное ТЗ и предоплата. Продолжаем сотрудничество.
Заказываю картинки под мобильные приложения. Все выполнено согласно подробного ТЗ и со вкусом! Рекомендую!
Ответный отзыв
Stanislav-ukr
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать 5 сайтов визиток
Четко поставленная задача. Обоснованные правки. Оплата своевременная. Приятно сотрудничать.
Спасибо хорошая работа! Все сайты сделаны быстро и по требованиям. Буду и дальше сотрудничать.
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zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение
Сотрудничество прошло на одном дыхании, хорошая постановка задачи, удобная связь и мгновенная оплата. Что еще надо для счастья?) Антон, спасибо за проект!
Все сделано быстро и со вкусом полностью совпали. Виталий подобрал сразу то, что хотел! Рекомендую!
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