Задачи: - Android-приложение с WebView. - Открывает внешний веб-сайт - Имеет возможность обработки платежей через Google Pay на всех сайтах. ...
Антон Пархоменко zolterzzolterz
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно нарисовать персонажа для сайта в figma или psd Брутальный скрытный персонаж в шляпе с огнем Общая тематика - онлайн казино. Прикрепляю 2 примера, которые нам нравятся и нужно сочетать 2 показателя (брутальность и скрытность) с этих картинок-примеров. Прикрепляю ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
- $35
Нужно сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Готовая работа - папка с файлами и подпапками в html/css Нужно сверстать практический аналогичный сайт [url=https://tdrentapps.com/]https://tdrentapps.com/ [/url]Что вам для этого требуется и какая цена?HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта для верстальщика. Формат PSD Дизайн аналогично этому сайту [url=https://tdrentapps.com/]https://tdrentapps.com/[/url] но абсолютно другой стиль. Стиль: агрессивный, привлекающий, яркий. Некоторые картинки и текст предоставим. Нужно предоставить ваш работы, чтобы увидеть ваш стиль.Дизайн сайтов20 заявокЗакрытгод назад
Настроить выпуск/блокировка/поднятие лимита по платежным картам по APIЗакрыт2 года назад
Настроить выпуск/блокировка/поднятие лимита/примечание к карте по API сервиса Leading Card https://login.leadingcards.media/developer#list-cardsСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Скопировать 5 любых простеньких сайтов с выдачи гугла на ГРЕЧЕСКОМ языке про финансы. Никаких упоминаний про Крипту, большие деньги, заработки. Любой легкий нейтральный контент про финансы с фотографиями. Либо одностраничник, либо с несколькими страницами. Один сайт до 5 мб. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно объяснить и настроить связку: приленд + лендинг + страница Спасибо + динамический Facebook Pixel. Есть приленды, которые грузятся на локальный хостинг с них редиректит на оффер (линку на другом сайте) и после заполнения заявки на ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Выгрузка данных с суммами списаний по каждой карте и кошельку QIWI в формате XLS за каждый день.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Примитивный сайт или телеграм бот для блокировки QIWI карт. https://developer.qiwi.com/ru/qiwi-wallet-personal/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Скопировать лендинг на html англ версию. https://happywithvegas.com/vv056_mg/index.php Убрать слово ВулканВегас и внизу всякие платежки и политику, контакты и сверху панель языков. 2. Создать 2 новых аналогичных html лендинга - Book of Ra - Fire Joker и на фоне ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт2 года назад
Продолжительность: 20-30 сек Тематика: онлайн-казино Форматы:1080x1080 Сценарий ролика: эмоции людей, выигрыш на слотах Ищем дизайнера на постоянной основе, делать 3-5 крео в неделю. Подробное ТЗ отправлю в переписке. От вас цены за 1 крео.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт3 года назад
Написать генератор Java кода. Во вложении 2 примера кода, которые должны генерироваться.Закрыт3 года назад
Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB. Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять. Возможные решение через selenium / webpack. Можно написать на любом языке (преимущественно на node ...Закрыт3 года назад
[b][u]ТЗ - сделатькартинки и иконку под мобильное приложение[/u][/b] [b] [/b] - 1 рисунок - в 3размерах 512x512, 192x192, 256x256 - psd (по слоям) - 1 рисунок разрезанныйна 3 части – каждая часть 340х680 (соотношение 1:2) - psd (по слоям) [b][u]Описание[/u][/b] Картинки ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно скопировать вот такого типа сайт [url=https://web.candymoney.xyz/website/]https://web.candymoney.xyz/website/[/url] Только повесить нормальный дизайн. Смысл сайтов идентичный, это: - картинки про игры - текст про игры - форма подписки [b]Страницы:[/b] - главная - ещё 1 любая - Privat policy - terms and conditions - спасибо за подписку Сайты должны быть[u] [b]новые ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
ТЗ: нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение - 5 разных вариантов 1 вариант включает: 1 рисунок - 512 х 512 - psd (по слоям) 1 рисунок - 1024 x 683 - psd (по слоям) Описание: фото идут под ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать фото иконок и обоев под мобильное приложение - 5 вариантов 1 вариант включает: 1 фото - 512 х 512 - иконка должна иметь прозрачный фон - 32-бітовий PNG 3 фото - 320 х 640 - JPEG або ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Скопировать лендинг zaimi365.com.ua и поставить на Wordpress. Минимальная цена! Срок ?HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Скопировать лендинг [url=http://underpants.hypetrend.top/]http://underpants.hypetrend.top/[/url] и поставить на Wordpress. 1. Лендинг должен корректно открываться на десктопной, всех моб. версиях и планшетах. 2. Отправка формы. В форме кроме "Имя" и "Номер телефона" добавить поля: "Размер" ( выпадающий списком, S, M, L, ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад