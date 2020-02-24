Нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен8 заявок214 просмотров
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ТЗ: нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение - 5 разных вариантов

1 вариант включает:

1 рисунок - 512 х 512 - psd (по слоям)

1 рисунок - 1024 x 683 - psd (по слоям)

Описание: фото идут под мобильное приложение казино. 

Нельзя применять на фото СЛИШКОМ ЯВНО слоты, карты, деньги, джекпоты и т.д. 

Должно быть понятно, что это игра на деньги в казино, но вместо денег применять монеты, золото и т.д.

На фото должно быть обязательно: смартфон, деньги (монеты или золото или драгоценные камни), герой (мультяшный, игровой - девушка или мужчина).

Рисунки под взрослую (недетскую) аудиторию (21-55) в основном мужчин. 

Сочные цвета, насыщенная гамма, отсутствие артефактов.

На фото должен быть текст на английском языке.

THE BEST GAME OF OUR TIME!

FEEL EMOTIONS FROM THE GAME!

DOWNLOAD AND ENJOY!

Или

HOT DESIGN

BEST PLAYERS CHOICE

ADDICTIVE GAMEPLAY

Фото примеры во вложении.

4 года назад
zolterz
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
4 года назад
$50
2 дня
Все сделано быстро и со вкусом полностью совпали. Виталий подобрал сразу то, что хотел! Рекомендую!
Сотрудничество прошло на одном дыхании, хорошая постановка задачи, удобная связь и мгновенная оплата. Что еще надо для счастья?) Антон, спасибо за проект!