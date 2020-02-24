Нужно сделать дизайн для нескольких значков/скриншотов/картинок (под моб. приложение в Google Play). Нужен только дизайн. Никакого копирайтинга. 1) Один значок в высоком разрешении (Надпись и картинка) 512 x 512 32-разрядный PNG Примеры: http://prntscr.com/r50njm 2) Скриншоты - 12 штук (из них 6 ...
Нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ: нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение - 5 разных вариантов
1 вариант включает:
1 рисунок - 512 х 512 - psd (по слоям)
1 рисунок - 1024 x 683 - psd (по слоям)
Описание: фото идут под мобильное приложение казино.
Нельзя применять на фото СЛИШКОМ ЯВНО слоты, карты, деньги, джекпоты и т.д.
Должно быть понятно, что это игра на деньги в казино, но вместо денег применять монеты, золото и т.д.
На фото должно быть обязательно: смартфон, деньги (монеты или золото или драгоценные камни), герой (мультяшный, игровой - девушка или мужчина).
Рисунки под взрослую (недетскую) аудиторию (21-55) в основном мужчин.
Сочные цвета, насыщенная гамма, отсутствие артефактов.
На фото должен быть текст на английском языке.
THE BEST GAME OF OUR TIME!
FEEL EMOTIONS FROM THE GAME!
DOWNLOAD AND ENJOY!
Или
HOT DESIGN
BEST PLAYERS CHOICE
ADDICTIVE GAMEPLAY
Фото примеры во вложении.
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