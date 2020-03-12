Доработать дизайн мобильного приложения

Доработка Мобильного Приложения Задание тут https://docs.google.com/document/d/1oKI9U4pU023pk8CYi9g6sJUA6op4E0LGB4qQeHPig1A/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать уже готовый дизайн. Adobe.XD
Без новых страниц
Без добавления чего либо нового на страницы
Без изменения месторасположения
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Изменение элементов
Создание общей картины отступов
Создание общего сета иконок
Доработка логотипа
Создание иконки на рабочий стол и в магазин
Возможно создание Help слайдов и скринов в магазин.
Связь телеграм. Оплата по часовой
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