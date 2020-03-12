Доработать дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен12 заявок267 просмотров
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Требуется доработать уже готовый дизайн. Adobe.XD

Без новых страниц

Без добавления чего либо нового на страницы

Без изменения месторасположения 

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Изменение элементов 

Создание общей картины отступов

Создание общего сета иконок

Доработка логотипа

Создание иконки на рабочий стол и в магазин

Возможно создание Help слайдов и скринов в магазин.

Связь телеграм. Оплата по часовой

Дизайн мобильного приложения
4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
maxkshnrnk
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
4 дня
Все сделано качественно. Доволен работой и исполнителем. Советую для сотрудничества!
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача, оперативная обратная связь. Всем рекомендую и сам надеюсь на продолжение сотрудничества.