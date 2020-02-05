Доработка Мобильного Приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт1 заявка353 просмотра
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Доработка Мобильного Приложения  Задание тут https://docs.google.com/document/d/1oKI9U4pU023pk8CYi9g6sJUA6op4E0LGB4qQeHPig1A/edit?usp=sharing

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
21 час назад