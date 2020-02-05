Специалист по созданию креативов под мобильные инсталлы

Разыскивается специалист по созданию качественных и конвертящих креативов под мобильные инсталлы.

Задача: создать 5 -15 аннимированых креативов для рекламы в Гугл Адворд по тематике займы, кредиты и финансовые продукты. Посыл, текст и графику для создания креативов необходимо придумать самостоятельно. Примеры и все детали по проекту отправлю кандидатам.

В отклике прошу написать:

1) Ваш прайс на создание 1 креатива;

2) Срок выполнения;

3) Ваш опыт по созданию креативов.

Технические требования:

Формат: H.264 (MP4).

Разрешение – 1280 x 720 или ниже.

Формат аудио: MP3 или AAC.

Максимальный размер файла: 10 МБ.

Частота кадров: до 30 кадров в секунду.

Максимальная длительность ролика 15 секунд

З.ыКачественные креативы нужны на постоянной основе и в большом кол-ве, если качество работы устроит - возможно сотрудничество на постоянной основе!