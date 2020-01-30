Нужен UI-дизайнер на проекты

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт23 заявки961 просмотр
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Первоначально стоят 2 задачи: Создание дизайна шаблонов для email-рассылок+иконки для соцсетей

Задачи, которые готовы доверить в дальнейшем:

-создание креативов для таргетированной рекламы;

-создание макетов для сайта;

-создание макетов для мобильного приложения;

-создание картинок для контента.

От вас портфолио с работами по реальным проектам.

По условиям готовы к обсуждению.

4 года назад
UzhinDoma
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад