Нужен UI-дизайнер на проекты

Необходимо доработать дизайн мобильного приложения (10-15 экранов), кнопки, иконки и т. п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Первоначально стоят 2 задачи: Создание дизайна шаблонов для email-рассылок+иконки для соцсетей
Задачи, которые готовы доверить в дальнейшем:
-создание креативов для таргетированной рекламы;
-создание макетов для сайта;
-создание макетов для мобильного приложения;
-создание картинок для контента.
От вас портфолио с работами по реальным проектам.
По условиям готовы к обсуждению.
- Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений63 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта на основании декстопа (1 главная и 9 внутренних) Работать нужно до полного утверждения заказчика.Завершен4 года назад
Ребят, всем привет. Нужен вот такой шаблон в псд (аналогичный +-), чтоб самим можно было менять фото и т.д. Вообще такое возможно? Силуэты фото ведь по-разному будут обрезаться, тк положение тела всегда будет разное. Стилистика - максимально ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать калькулятор для подсчитывания алгебраических задач и вычитания процентов для приложения на телефон. Калькулятор должен состоять из 19 кнопок одного цвета. Но при нажатие на кнопку цвет должен меняться. Например-кнопка 1 - зеленый цвет, 6 ...Дизайн мобильных приложений18 заявокЗакрыт4 года назад
От вас требуется: 1. Указать опыт верстки 2. Показать 2 самые качественные работы в портфолио 3. Сделать верстку на очень высоком уровне Дизайн будет отпрален выбранным кандидатам для оценки.Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт4 года назад
Какая цена за дизайн детского мобильного приложения (игра)? ТЗ во вложении. Есть готовые макеты от дизайнера для такой же игры только бумажной версии. Эти макеты можно использовать для мобильного приложения (возможно их немного адаптировать).Завершен4 года назад
Шаблон для Инстаграм. В шахматном порядке. Направление йога, астрология, биохакинг. Фото,которые буду вставлять вышлю для примераДизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт4 года назад
8 экранов, приложение клиент-сервер, дизайн простой и понятный для пользователя.Завершен4 года назад
Разработать дизайн мобильного приложения по изучению иностранного языка. Готовые прототипы.Дизайн мобильных приложений44 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Требуется спроектировать макеты и проработать ux/ui мобильного приложения по финансам. Заказ срочный. Напишите пожалуйста: - по какой часовой ставке работаете? - когда готовы приступить? Обязательно возможность обсуждать проект голосом.Дизайн мобильных приложений25 заявокЗакрыт4 года назад